POL-MTK: Fahrraddiebstahl + + + Sachbeschädigung u.a. mit Feuerlöscher

Hofheim (ots)

+ + + Fahrraddiebstahl + + +

Tatort: Eschborn, Limesstraße

Möglicher Tatzeitraum: 02.04.21, 17:00 Uhr bis 03.04.21, 09:00 Uhr

Durch einen unbekannten Täter wurde ein Herrenrad entwendet, welches mittels eines Schlosses gesichert vor einem Wohnhaus stand. Höchstwahrscheinlich wurde eben dieses Schloss beschädigt und im Anschluss zusammen mit dem gelben Fahrrad entwendet. Auffällig am Fahrrad ist neben der Farbe des Rahmens der dunkelblaue Sattel, welcher an dem Rad montiert ist. Zeugen werden gebeten Hinweise bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 - 9695 - 0 zu geben.

- - -

+ + + Sachbeschädigungen mittels Feuerlöscher und Steine + + +

Tatort: Hochheim am Main, Massenheimer Landstraße 5, dortige Stadtsporthalle

Möglicher Tatzeitraum: 03.04.21, zwischen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr

Zu einem polizeilich geschätzten Sachschaden von 2000 Euro kam es durch unbekannte Täter, welche eine Seitentür der Stadtsporthalle in Hochheim am Main beschädigten und sich so Zutritt zu dieser verschaffen konnten. In der Halle wurden zwei Feuerlöscher entnommen und der Inhalt missbräuchlich in der Halle versprüht. Zudem wurden vermutlich durch Steine zwei Fensterscheiben eingeworfen, ehe die Täter von weiteren Tathandlungen abließen und unerkannt entkommen konnten. Hinweise hierzu nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Flörsheim am Main unter der Rufnummer 06145 - 5476 - 0 entgegen.

