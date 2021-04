PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: ++ Unfälle mit Personenschaden ++ Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle ++ Fahrt unter Drogeneinfluss ++ Standkontrolle des Straßenverkehrs

1. Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle | Schwalbach, Sauererlenstraße | Mittwoch, 31.03.2021, 20:46 Uhr - Donnerstag, 01.04.2021, 00:16 Uhr |

Der geschädigte Fahrzeughalter hatte seinen 1er BMW mit Frankfurter Zulassung in Schwalbach in der Sauererlenstraße ordnungsgemäß und unbeschädigt geparkt. In einem Zeitfenster von etwa von 3 ½ Stunden touchierte ein unbekannter Fahrer mit einem unbekannten Fahrzeug vermutlich beim Ein-/Ausparken den PKW des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne die Pflichten der StVO als Unfallbeteiligter einzuhalten. Der entstandene Sachschaden beim geparkten PKW beträgt etwa 500 EUR. Der regionale Verkehrsdienst mit Sitz in Hattersheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06190 93600 entgegen.

2. Unfall mit zwei verletzten Fahrradfahrern | Eppstein-Vockenhausen, Hauptstraße / Am Heiligenwald| Donnerstag, 01.04.2021, 19:48 Uhr |

Zwei untereinander bekannte, 15jährige Fahrradfahrer verunfallten auf der Hauptstraße in Vockenhausen auf der Höhe Am Heiligenwald. Bei einem Überholvorgang kam es zur Berührung beider Fahrräder, worauf beide Jugendliche zu Fall gerieten. Während sich der überholende Radfahrer den linken Unterarm brach, kam der andere Radfahrer mit Schürfwunden vergleichsweise glimpflich davon. Es waren Rettungswagen und Notarzt im Einsatz, die Unfallaufnahme dauerte etwa eine Stunde an.

3. Unfall mit Verletzten | Hofheim-Wallau, L3017 / L3368 | Donnerstag, 01.04.2021, 17:56 Uhr |

Zwei mit jeweils drei Personen besetzte PKW verunfallten im Einmündungsbereich der L3017 zur L3368 in der Gemarkung Hofheim-Wallau. Hierbei missachte der 18-jährige Unfallverursacher aus Mainz beim Einbiegen von der L3368 links auf die L3017 die mittels Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt. Der vorfahrtsberechtigte PKW Fahrer, ein 42-jähriger Mann aus Wiesbaden, bog von der L3017 nach links auf die L3368 in Richtung Breckenheim ab. Der Wiesbadener Fahrzeugführer wurde leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von geschätzten 13.000 EUR.

4. Unfall mit Personenschaden | Hofheim-Marxheim, Rheingaustraße / Frankfurter Straße | Donnerstag, 01.04.2021, 15:10 Uhr |

Eine 54-jährige PKW Führerin aus Hofheim beabsichtigte, von der Frankfurter Straße nach links in die Rheingaustraße einzubiegen. Ein 77-jähriger E-Bike Fahrer aus Hofheim bog von der Rheingaustraße nach links in die Frankfurter Straße ab. Die PKW Fahrerin missachtete die mittels Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt des E-Bike Fahrers, es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Hierbei wurde der E-Bike Fahrer verletzt und mit einem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 500 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen.

5. Unfall mit Personenschaden | Kriftel, Hattersheimer Straße / Gutenbergstraße | Donnerstag, 01.04.2021, 14:40 Uhr |

Auf der Hattersheimer Straße (L3011) in Höhe der Gutenbergstraße in Kriftel aus Richtung Hattersheim kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei in gleicher Richtung fahrender Fahrzeuge. Aufgrund einer Unachtsamkeit fuhr ein 19-jähriger PKW Fahrer aus Kriftel auf den vorrausfahrenden PKW einer 35-jährigen PKW Fahrerin aus Hattersheim auf. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Es waren zwei Rettungswagen sowie die örtliche Feuerwehr im Einsatz, da aus dem PKW des Mannes Betriebsstoffe ausliefen. Sein Fahrzeug musste mangels Fahrtüchtigkeit zudem abgeschleppt werden. Die Landstraße wurde die Dauer einer halben Stunde teilweise voll gesperrt.

6. Fahrt unter BTM Einfluss |Liederbach, Höchster Straße | Donnerstag, 01.04.2021, 23:10 Uhr |

Bei einer Streifenfahrt auf der Höchster Straße in Liederbach führte eine Streifenbesatzung der Polizeistation Kelkheim eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei fiel auf, dass der 21-jährige PKW Fahrer aus Kelkheim unter dem Einfluss von berauschender Mittel stand. Ein Verfahren wurde eröffnet, der Mann für eine Blutentnahme auf die Polizeistation Kelkheim verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Hause entlassen.

7. Standkontrolle des fließenden Straßenverkehrs | Hofheim, Hattersheimer Straße | Freitag, 02.04.2021, 00:05 - 02:10 Uhr |

Vier Beamten der Polizeistation Hofheim führten auf der Hattersheimer Straße in Hofheim verdachtsunabhängige Kontrollen durch. Im Kontrollzeitraum wurden 13 PKW und 28 Personen in Bezug auf ihre Straßenverkehrstauglichkeit und -tüchtigkeit überprüft. Erfreulicherweise konnten keinerlei Verstöße festgestellt werden.

