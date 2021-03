PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Auseinandersetzung auf Straße +++ Einbrecher kommen über Balkon +++ PKW entwendet +++ Bei Kontrolle Drogen gefunden

Hofheim (ots)

1. PKW von Tankstelle entwendet,

Hochheim, Frankfurter Straße, Di. 30.03.2021, 08:55 Uhr

(He)Gestern entwendete ein 26-Jähriger aus Hofheim von einem Tankstellengelände in Hochheim einen Audi A6, konnte jedoch mehrere Stunden später im Bereich einer Deponie in Wicker angetroffen und festgenommen werden. Der Audi war gerade an der in der Frankfurter Straße gelegenen Tankstelle betankt worden, als der 26-Jährige in das Auto stieg und davonfuhr. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten stellten bei einer Durchsicht der Videoaufzeichnungen des Tankstellengeländes fest, dass ihnen der Täter aus einem zurückliegenden Einsatz bekannt war. Im Rahmen der Fahndung nach dem Fahrzeug konnte dieses, samt des dringend Tatverdächtigen, zur Mittagszeit auf einer Abfalldeponie festgestellt werden. Das Fahrzeug wies Beschädigungen auf, welche der 26-Jährige anscheinend absichtlich verursacht hatte. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Hinweise, dass der mutmaßliche Täter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin ist der Hochheimer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes wurde der Mann in eine Klinik eingeliefert.

2. Schlägerei auf offener Straße

Hofheim, Hauptstraße, Di. 30.03.2021, 18:50 Uhr

(He)Gestern Abend kam es in der Hauptstraße in Hofheim zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und drei anderen jungen Männern, bei der der 19-Jährige verletzt wurde und im Nachgang zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die vier Beteiligten trafen sich gegen 18:50 Uhr auf offener Straße, woraufhin das Trio der Schläger plötzlich begonnen habe, den Eppsteiner zu schlagen und zu treten. Hierbei sei dieser auch zu Fall gekommen. Als sich Passanten einschalteten, flüchteten die Täter in Richtung Innenstadt. Die unbekannten Täter können wir folgt beschrieben werden: UT 1: Ca. 17 - 18 Jahre alt, ca. 157 cm, dünne Statur, schwarze kurze Haare, dunkle Jogginghose, weiße Mütze UT 2: Ca. 17 - 18 Jahre, ca. 167 cm, normale Statur, dunkelblonde kurze Haare, blau-grün-graue Augen, langes graues Oberteil, dunkle Hose UT 3: Ca. 17 Jahre, südländisches Erscheinungsbild, dickere Statur, braune lockige kurze Haare, braune Augen, komplett schwarze bekleidet Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen verlief ergebnislos. Die Ermittlungen hat die Polizei in Hofheim übernommen. Diese bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

3. Einbrecher kommen über Balkon,

Eschborn, Lübecker Straße, Mo. 29.03.2021, 13:15 Uhr - Di. 30.03.2021, 09:15

(He)Zwischen Montagabend und gestern Morgen kam es in Eschborn in der Lübecker Straße zu einem Einbruch in eine Hochparterrewohnung, bei er die Täter einen Gesamtschaden von circa 3.000 Euro verursachten. Die oder der Täter kletterten auf den Balkon der betroffenen Wohnung, öffneten gewaltsam die Balkontür und durchsuchten anschließend die Innenräume. Hier endeckten die Täter unter anderem einen kleinen Tresor, Schmuck, Bargeld sowie einen Computer. Mit dem Diebesgut flüchteten die Täter auf demselben Weg, wie sie gekommen waren. Ersten Ermittlungen und den Erkenntnissen von Zeugenbefragungen zufolge kann nicht ausgeschlossen werden, dass drei Männer, welche im Tatzeitraum vor Ort gesehen wurden, mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Täterbeschreibung: Drei Männer, laut Zeugenangaben von "südländischem Phänotyp". Eine der männlichen Person konnte wie folgt beschrieben werden: 40-50 Jahre alt, 175-185 cm groß, dunkle Haare, dunkler 3-Tage-Bart, "knollenartige", große Nase, braun-beige Baskenmütze, braun-beige Jacke, graues T-Shirt, dunkle Hose. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Hofheim übernommen. Diese bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4. Bei Kontrolle Betäubungsmittel aufgefunden, Eschborn, Rathausplatz, Mi. 31.03.2021, 00:05 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht wurden bei einer Personenkontrolle auf dem Rathausplatz in Eschborn zwei Personen angetroffen, welche augenscheinlich zum Verkauf abgepacktes Betäubungsmittel bei sich hatten. Kurz nach Mitternacht wurden durch die Polizei vor Ort mehrere Personen kontrolliert und durchsucht. Bei einem 22-Jährigen aus Eschborn sowie einem 23-Jährigen aus Schwalbach am Taunus, konnten jeweils mehrere kleine Tütchen mit Drogen aufgefunden werden. Weiterhin wurden bei den zwei Männern Bargeld, mehrere Mobiltelefone, ein Reizstoffsprühgerät sowie weitere Utensilien, welche darauf schließen lassen, dass Drogen zum Verkauf angeboten wurden, aufgefunden und sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und werden von der Kriminalpolizei weiterbearbeitet.

5. Renitenter Kunde in Supermarkt

Eppstein, Staufenstraße, Di. 30.03.2021, 13:40 Uhr

(He)Gestern Mittag verhielt sich ein Kunde in einem Supermarkt in der Staufenstraße in Eppstein äußerst renitent und beleidigend, sodass die Polizei verständigt werden musste. Während des Einkaufs des 43-jährigen Frankfurters kam es zu Streitigkeiten mit dem Supermarktpersonal, woraufhin der Kunde begann mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu beleidigen und sich immer weiter aufbrausend verhielt. Der Frankfurter wurde dann aus dem Markt gebeten, wollte sich jedoch nicht beruhigen, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Auch den eingesetzten Beamten gegenüber änderte der Mann sein Verhalten zunächst nicht, beleidigte auch diese und sträubte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Daraufhin wurde er vorübergehend festgenommen. Nachdem sich der 43-Jährige dann nach einiger Zeit wieder beruhigt hatte, wurde er vor Ort entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

