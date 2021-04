PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Wohnung +++ Fahrzeugschein aus Auto geklaut +++ Radfahrer unter Betäubungsmitteleinfluss+++ Alkohol am Steuer +++ Plane entzündet +++ Pfau gerettet

Hofheim (ots)

1. Eigentumsdelikte

1.1 Einbruchdiebstahl

Einbruch in Wohnung +++

Tatort: 65760 Eschborn, Spessartweg

Tatzeit: Freitag, 02.04.2021, 21:20 Uhr - Freitag, 02.04.2021, 22:20 Uhr

Im Verlauf des Freitagabends hebelte ein unbekannter Täter die Wohnungstür im 1. OG eines Mehrfamilienhauses auf und verschaffte sich unberechtigterweise Zugang zur Wohnung. Im Inneren der Wohnung nutzte der Täter die kurze Abwesenheit der Wohnungsinhaberin aus um diese zu durchsuchen. Er entwendete diversen Schmuck im Wert von circa 1000EUR und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. An der Wohnungstür entstand ein leichter Sachschaden. Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweisgeber oder Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06196 - 96950 zu melden.

1.2 Diebstahl aus Pkw

Fahrzeugschein aus Auto geklaut +++

Tatort: 65812 Bad Soden am Taunus, Millöckerweg Tatzeit: Freitag, 02.04.2021, 09:30 Uhr - 02.04.2021, 16:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter öffnete und durchsuchte einen im Millöckerweg geparkten, nicht abgeschlossenen, Jaguar. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde lediglich der Fahrzeugschein entwendet, das Diebesgut ist aber noch nicht abschließend ermittelt. Anschließend flüchtet der Täter in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Das Fahrzeug wurde bei der Tat nicht beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizeistation in Eschborn unter der 06196 - 96950 zu melden.

2. Verkehrsdelikte

2.1 Radfahrer unter Betäubungsmitteleinfluss +++

Tatort: 65779 Kelkheim, Am Waldeck

Tatzeit: 03.04.2021, 00:45 Uhr

Auf Grund seiner auffälligen Fahrweise wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag, durch Beamte der Polizeistation in Kelkheim, der Fahrer eines E-Bikes einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle ergaben sich Hinweise, dass der 16-Jahre alte Kelkheimer unter dem Einfluss von BTM stehen könnte. Aus diesem Grund wurde ein Betäubungsmittelschnelltest durchgeführt, welcher positiv auf THC anschlug. Dies bedeutet, dass der Fahrer vor kurzem ein Cannabisprodukt konsumiert haben muss. Somit wurde dem Fahrer nicht nur die Weiterfahrt untersagt, sondern es wurde auch ein Strafverfahren wegen der folgenlosen Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

2.2 Alkohol am Steuer +++

Tatort: 65824 Schwalbach am Taunus, Kronberger Hang Tatzeit: Freitag, 02.04.2021, 20:38 Uhr

Im Rahmen der Streifenfahrt wurde am Kronberger Hang in Schwalbach am Taunus ein VW-Golf kontrolliert. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass die 42-Jahre alte Sulzbacher Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Da die Dame vor Ort nicht in der Lage war einen freiwilligen Atemalkoholtest durchzuführen, musste sie zwecks einer Blutentnahme mit auf die Polizeistation in Eschborn verbracht werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Beschuldigte von der Polizeistation in Eschborn entlassen. Dazu wurde die Weiterfahrt untersagt, sowie ein Strafverfahren wegen §316 StGB eingeleitet.

3. Sonstiges

3.1 Sachbeschädigung durch Feuer

Plane entzündet +++

Tatort: 65795 Hattersheim, Jörgenpfad

Tatzeit: Freitag, 02.04.2021, 22:57 Uhr

Ein unbekannter Täter entzündete am späten Freitagabend eine Plastikplane, welche über etwa 40 Holzpaletten gespannt war. Die Holzpaletten waren im Feld gestapelt, unweit des Jörgenpfades. Durch die Feuerwehr konnte der Brand noch rechtzeitig gelöscht werden, bevor alle Holzpaletten voll entzündet waren. Somit entstand ein Sachschaden in der Höhe von etwa 300EUR. Der oder die unbekannten Täter konnten in unbekannte Richtung flüchten. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der 06192 2079 - 0 zu melden.

4.1 Pfau gerettet +++

Ereignisort: 65830 Kriftel, Elsa-Brandström-Straße Ereigniszeit: Samstag, 03.04.2021, 08:30 Uhr

Am Morgen des 03.04.2021 staunten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Kriftel nicht schlecht, als vor der Tür nicht der Postbote, sondern ein exotischer Pfau anklopfte. Da der Besitzer des farbenprächtigen Vogels trotz aufwendiger Nachforschungen nicht ermittelt werden konnte, musste die Feuerwehr sowie die Tierrettungsgruppe Main-Taunus-Kreis verständigt werden. Nachdem der friedliche Vogel bis dahin vollkommen ruhig mit den Kollegen "gewartet" hatte, konnten nun die Profis der Tierrettungsgruppe den gefiederten Freund in Sicherheit bringen. Da der abenteuerlustige Pfau das eigentliche Reiseziel nicht verraten wollte, werden Hinweise zu dem Besitzer des Vogels bei der Polizeistation in Hofheim unter der 06192 - 2079 - 0 erbeten.

vorgelegt von: Lorenz, POK

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell