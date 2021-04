Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Angebranntes Brötchen sorgt für Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Ein angebranntes Frühstücksbrötchen hat am Mittwochmorgen, 28.04.2021, in Dogern für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Neben der Feuerwehr rückten auch der Rettungsdienst und die Polizei gegen 07:40 Uhr aus. Ein schon länger in einem Toaster befindliches Brötchen war für die starke Rauchentwicklung in dem betroffenen Haus verantwortlich. Ein Feuer gab es nicht. Zwei Bewohner des Hauses wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, konnten danach aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

