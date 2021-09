Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pedelec entwendet - Exhibitionist vor der Grundschule - Sachbeschädigungen - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein 22-Jähriger am Mittwochmorgen verursachte. Gegen 2.20 Uhr kam er mit einem von ihm gefahrenen Rettungswagen aus Unachtsamkeit auf der B 19 kurz vor der Abzweigung Hermannsfeld von der Straße ab und fuhr in den Graben. Der Rettungswagen fuhr sich fest und musste mittels eines anderen Fahrzeuges wieder auf die Fahrbahn gezogen werden. Der 22-Jährige blieb unverletzt.

Essingen: Pkw übersehen

Auf rund 5000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag entstand. Kurz vor 13.30 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit seinem Lkw von einem Grundstück kommend auf die Margarete-Steiff-Straße ein. Hier übersah er den VW-Caddy einer 60-Jährigen und streifte diesen.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Eine Zeugin beobachtete am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr, wie der Fahrer eines Toyota einen in der Steinbeisstraße abgestellten Audi beschädigte und anschließend davonfuhr. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Die Zeugin erstattete Anzeige und konnte hierbei das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges nennen. Entsprechende Ermittlungen wurden vom Polizeirevier Aalen aufgenommen.

Hüttlingen: Unfall im Kreisverkehr

Von der Straße An der Pfitze kommend, fuhr eine 63-Jährige am Dienstagvormittag gegen 11.20 Uhr in den Kreisverkehr Abtsgmünder Straße ein. Dabei übersah sie den Ford Fiesta einer 85-Jährigen, und streifte diesen, wobei ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro entstand.

Ellenberg: Werbetafel beschädigt

Bereits am Sonntag zwischen 1 und 1.20 Uhr beschädigten Unbekannte ein Werbeschild, welches an einem Automaten in der Hauptstraße angebracht war. Hinweise bitte an den Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07964/330001.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet - 6000 Euro Schaden

An der Einmündung Siemensbrücke / Bahnhofstraße / Sebastian-Merkle-Straße missachtete ein 18-jähriger Seat-Fahrer am Dienstagnachmittag gegen 14.20 Uhr die Vorfahrt einer 54 Jahre alten Toyota-Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrzeuglenker unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Eschach: 8000 Euro Sachschaden

Rund 8000 Euro Sachschaden verursachte eine 59-jährige Nissan-Fahrerin am Dienstagabend kurz nach 21.30 Uhr, als sie am Kreisverkehr auf der Landesstraße 1080 zwischen Obergröningen und Eschach die Vorfahrt einer 62 Jahre alten Seat-Fahrerin missachtete. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Zwischen Mittwochnachmittag 16 Uhr und Dienstagnachmittag 17.30 Uhr beschädigten Unbekannte die Glastüre einer Lagerhalle in der Straße Am Schönblick. Die Täter beschädigten zudem die Hauswand und das Vordach des Gebäudes; der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Iggingen: Rückwärts gefahren - Pkw beschädigt

Mit ihrem Suzuki befuhr eine 80-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr die Gmünder Straße. Im Bereich einer Einmündung kam ihr dort ein Linienbus entgegen, worüber die alte Dame so erschrak, dass sie ihren Pkw ein Stück zurücksetzte und hierbei den hinter ihr stehenden Opel einer 43-Jährigen beschädigte.

Schwäbisch Gmünd: Pedelec entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Montagabend 21 Uhr und Dienstagmorgen 7 Uhr ein Pedelec der Marke Canyon, welches vor einem Wohnhaus in der Lindacher Straße an einen Zaun angeschlossen war. Das Rad hat einen Wert von rund 4900 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Pedelec nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Böbingen: Exhibitionist vor der Grundschule

Ein 28-Jähriger wurde am Dienstagvormittag von Beamten des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers vorläufig festgenommen, nachdem er mehreren Personen gegenüber - darunter auch Grundschulkinder - als Exhibitionist aufgetreten war. Zunächst war der Mann einer 33-Jährigen aufgefallen, als er seine Hände in der Jogginghose verschwinden ließ und dort offenbar an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Anschließend setzte er sich in der Nähe der Grundschule auf eine Mauer und wiederholte sein Verhalten immer dann, wenn Kinder an ihm vorbeigingen. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen; die Ermittlungen gegen ihn werden von der Kriminalpolizei Aalen fortgeführt.

