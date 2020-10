Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Miel: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Bonn (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag (01.10.2020) gegen 14:40 Uhr auf der B56 in Swisttal-Miel. Zur Unfallzeit kam ein mit zwei Personen besetztes Auto kurz vor der Autobahnauffahrt aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer (45) und ein Kind (10) erlitten bei dem Aufprall lebensgefährliche Verletzungen und wurden im Auto eingeklemmt. Beide wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Unfallfahrzeug gerettet. Zur intensivmedizinischen Betreuung wurden der Zehnjährige mit einem Rettungshubschrauber und der 45-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Leitstelle UNI



Telefon: 0228 - 15 - 3015

Fax: 0228-151219

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell