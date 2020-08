Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Beim Rückwärtsfahren Rollerfahrer übersehen - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Beim Rückwärtsfahren hat der Fahrer eines Lieferwagens am Donnerstag, 06.08.2020, in Oberlauchringen einen Rollerfahrer übersehen. Dieser stürzte und verletzte sich leicht. Gegen 12:15 Uhr hatte der 29-jährige Lieferwagenfahrer in der Grundstraße zurückgesetzt und dabei den dahinter wartenden 62-jährigen auf seinem Roller touchiert. Dieser erlitt leichte Verletzungen am Arm und Bein. Der Roller verhakte sich unter dem Lieferwagen. Am Roller dürfte ein Totalschaden in Höhe von ca. 1500 Euro verursacht worden sein. Der Lieferwagen wurde nur geringfügig beschädigt.

