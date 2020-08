Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Unbekannter streift geparktes Auto - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Donnerstagmorgen, 06.08.2020, gegen 08:00 Uhr, in der Eisenbahnstraße in Albbruck einen geparkten Audi gestreift. Der Verursacher fuhr danach einfach weiter. Am Audi, der ordnungsgemäß am Straßenrand stand, wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Ehefrau des Audi-Besitzers hörte das Unfallgeräusch und sah nur noch einen Linienbus. Dieser konnte jedoch als Verursacher ausgeschlossen werden. Auf weitere Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531.

