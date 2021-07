Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wohnungseinbruch; Mehrere Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Rauch aus Pkw; Riskantes Überholmanöver

Reutlingen (ots)

In Wohnung eingebrochen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am Dienstag in eine Wohnung in der Lindenstraße eingebrochen ist. Zwischen 6.40 Uhr und 15.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt und entwendete in der Folge eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt (ES): Bei Kollision mit Transporter schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Transporter am Dienstagmittag ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge befuhr ein 53-Jähriger mit einem Ford Transit gegen 13.20 Uhr verbotswidrig einen Feldweg von der L 1205 (Sielminger Hauptstraße) herkommend in Richtung Harthausen. Zeitgleich war eine 51 Jahre alte Frau mit ihrem Rennrad ebenfalls auf einem Feldweg in Verlängerung der Lange Straße in Sielmingen nach Wolfschlugen unterwegs. An der Kreuzung der Feldwege kam es zum Zusammenstoß des Transporters mit der von rechts kommenden und bevorrechtigten Radlerin, die dabei schwere Verletzungen erlitt. Sie musste nach einer medizinischen Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit zirka 4.000 Euro. (mr)

Nürtingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag in Reudern ereignet hat. Gegen 12.45 Uhr bog eine 36-jährige Mercedes-Lenkerin von der Zittelmannstraße nach links in die bevorrechtigte Reuderner Straße (B 297) ein, worauf es zur streifenden Kollision mit einem von dort heranfahrenden 17-Jährigen auf einer KTM kam. Der Jugendliche stürzte in der Folge von dem Leichtkraftrad und verletzte sich nach derzeitigem Kenntnisstand schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Die 36-Jährige wurde nicht verletzt. Der Blechschaden beträgt etwa 4.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn durch die Feuerwehr musste die B 297 teilweise kurzzeitig gesperrt werden. (mr)

Esslingen (ES): Beatmungsluft entzündet

Mit schweren Verletzungen ist ein 73-jähriger Bewohner der Pliensauvorstadt am Dienstagnachmittag mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert worden. Wie bislang bekannt ist, hatte der Senior gegen 16.35 Uhr sein Sauerstoffgerät in Gebrauch, wobei sich das ausströmende Sauerstoffgemisch offensichtlich entzündete. Den aktuellen Ermittlungsergebnissen zufolge könnte dies durch eine vom 73-Jährigen gerauchte Zigarette ausgelöst worden sein. Sachschaden an der Wohnung des Seniors oder am Beatmungsgerät entstand augenscheinlich nicht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. (mr)

Deizisau (ES): Radfahrer übersehen

Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer hat sich am Dienstagabend in Deizisau ereignet. Ein 33 Jahre alter Mann befuhr gegen 18.15 Uhr die Plochinger Straße in Richtung Plochingen und wollte nach rechts auf den Parkplatz eines Supermarkts abbiegen. Zuvor hatte er angehalten und mehrere Radfahrer passieren lassen, die auf dem parallel verlaufenden Radweg in derselben Richtung unterwegs waren. Beim Anfahren übersah er jedoch einen 74-jährigen Radler und erfasste diesen mit seinem Opel Corsa. Der Senior stürzte aufgrund dessen zu Boden und wurde in der Folge vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.100 Euro. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt (Zeugenaufruf)

Eine 82-jährige Radfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend schwere Verletzungen zugezogen. Die Seniorin war mit einem Pedelec gegen 18 Uhr auf der K 6908 (Altenburger Straße) unterwegs und fuhr auf Höhe der Einmündung zur Mahdenstraße nach rechts in einen Feldweg. Unmittelbar danach lenkte sie nach aktuellem Kenntnisstand stark nach links zurück auf die Fahrbahn. Dort wurde sie vom ursprünglich hinterherfahrenden Mazda eines 62-Jährigen erfasst und auf die Gegenfahrspur geschleudert. Die 82-Jährige kam nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort in eine Klinik. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Sachschaden rund 3.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Rauchentwicklung in Fahrzeug

Aufgrund einer Rauchentwicklung aus dem Motorraum eines Pkw sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend in die Wannweiler Straße ausgerückt. Ein auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts abgestellter Kia hatte dort offenbar infolge eines technischen Defekts gegen 20.10 Uhr zu qualmen begonnen. Die Feuerwehr, die mit 16 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Wagen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Kusterdingen (TÜ): Mit Motorrad schwer gestürzt

Die Verkehrspolizei Tübingen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls mit einem schwer verletzten Motorradfahrer am Dienstagnachmittag auf der B 28. Wie bislang bekannt ist, befuhr der 42-Jährige mit seiner Yamaha gegen 16.30 Uhr den linken Fahrstreifen der vierspurig ausgebauten Bundesstraße von Tübingen herkommend bergaufwärts in Richtung Anschlussstelle Kusterdingen. Dabei kollidierte er mit den Mittelleitplanken, schlitterte an diesen entlang und stürzte schließlich zu Boden. Mit schweren Verletzungen wurde der Biker nach der Erstversorgung durch den Notarzt in eine Klinik eingeliefert. Seine Yamaha wurde von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert. Der Gesamtschaden dürfte mit rund 4.000 Euro zu Buche schlagen. Die Verkehrspolizei Tübingen prüft derzeit einen ersten Verdacht, wonach der Motorradfahrer einem vom rechten auf den linken Fahrstreifen ausscherenden schwarzen Pkw ausgewichen sein könnte und daraufhin mit den Leiplanken kollidierte. Da bislang keine weiteren Hinweise auf den schwarzen Wagen vorliegen, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich zu melden. Zeugentelefon Verkehrspolizei Tübingen: 07071/972-8660. (mr)

Mössingen (TÜ): Riskant überholt (Zeugenaufruf)

Nach Zeugen zu einem riskanten Überholmanöver am späten Dienstagnachmittag auf der Butzenbadstraße sucht das Polizeirevier Tübingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war eine 29-Jährige gegen 17.25 Uhr mit ihrem VW Passat auf der Butzenbadstraße stadteinwärts unterwegs. Dabei überholte sie einen vorausfahrenden roten Kleinwagen. Dieser soll währenddessen so stark beschleunigt haben, dass es sie nicht wieder einscheren konnte. Ein aus Richtung Tunnel entgegenkommender 33-jähriger VW Tiguan-Fahrer reagierte schnell genug und konnte durch eine Notbremsung und ein Ausweichen nach rechts eine unmittelbar bevorstehende Frontalkollision gerade noch verhindern. Der rote Kleinwagen soll nachfolgend in Richtung Innenstadt weitergefahren sein. Zeugen, die den Überholvorgang beobachtet haben oder Hinweise zu dem roten Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tübingen zu melden. Insbesondere wird auch der Fahrer eines blauen Transporters gesucht, der zur genannten Zeit hinter dem Passat der 29-Jährigen gefahren sein soll. Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-8660.

Albstadt (ZAK): Mit Pkw überschlagen

Nach derzeitigem Kenntnisstand schwere Verletzungen hat ein 23-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der L 442 erlitten. Der junge Mann war gegen 16.45 Uhr auf der Landesstraße von Neuweiler in Richtung Tailfingen unterwegs, als er sein Fahrzeug auf Höhe einer ehemaligen Gaststätte aus noch unbekannter Ursache übersteuerte und von der Fahrbahn abkam. Der VW Polo überfuhr ein Verkehrszeichen und prallte bereits auf der Seite liegend gegen die anschließende Böschung. In der Folge wurde der Pkw ausgehebelt, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der 23-Jährige wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Sein total beschädigter Polo, an dem sich der Schaden auf etwa 1.500 Euro belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

