POL-MA: Wiesloch/BAB 6: Unfall an Einfädelung vor Baustelle - Sachschaden 9.000 Euro - Polizei sucht Zeugen

Wiesloch/BAB 6 (ots)

Am Mittwoch um 9.10 Uhr kam es auf der BAB 6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg am Beginn der dortigen Baustellenverengung zu einem Verkehrsunfall, dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Beide Beteiligte beschuldigen sich gegenseitig, den Unfall schuldhaft verursacht zu haben. Vor der Baustelle wird der Verkehrs von drei auf zwei Fahrstreifen verengt. Ein 34-jähriger Fahrer eines Hyundai war auf der linken Fahrspur unterwegs, ein 63-jähriger Fahrer eines VW-Golf auf dem mittleren Fahrstreifen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06227/358260 bei der Autobahnpolizei in Walldorf zu melden.

