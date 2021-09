Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert von Roller gestürzt

Ludwigshafen (ots)

Am späten Samstagabend, dem 18.09.2021, gegen 22:15 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Mann mit seinem Roller einen Feldweg in der Ludwigshafener Gartenstadt. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Durch den Sturz verletzte er sich am Sprunggelenk und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Außerdem war der 67-Jährige zum Zeitpunkt seines Sturzes stark alkoholisiert, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen werden musste und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Er muss sich nun der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

