POL-PPRP: Bei Sturz mit E-Scooter 77-jährige Dame mitgerissen

Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 18.09.2021, gegen 15:30 Uhr, befuhren zwei 15-jährige Jungen gemeinsam auf einem E-Scooter die Schützenstraße in Luwigshafen am Rhein entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Beim Auffahren auf den Bürgersteig verloren sie die Kontrolle über den E-Scooter und stürzten zu Boden. Hierbei rissen sie noch eine 77-jährige Fußgängerin mit sich. Während beide Jungen unverletzt blieben, zog sich die 77-jährige Dame eine Kopfverletzung hinzu und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

