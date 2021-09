Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennender Kinderwagen in einem Kellerraum

Ludwigshafen (ots)

In einem Kellerraum eines Wohnhauses in der Abteistraße brannte heute Morgen (17.09.2021) gegen 9:55 Uhr ein Kinderwagen. Von einem aufmerksamen Anwohner wurde das Feuer unmittelbar gelöscht, so dass außer an dem Kinderwagen kein Sachschaden entstanden ist. Verletzte gab es nicht. Auf Grund der Umstände vor Ort dürfte der Kinderwagen in Brand gesetzt worden sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell