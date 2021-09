Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrer nach Verkehrsunfall flüchtig

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (16.09.2021), gegen 16:20 Uhr, befuhr ein noch bislang unbekannter Fahrer mit seinem schwarzen BMW den Brüsseler Ring von der Oppauer Straße kommend. Beim Einbiegen in die Straße Am Kanal kam der Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn in einen Grünstreifen ab und kollidierte dort seitlich mit einem Baum. Laut Zeugenaussagen hätten die Insassen vereinzelte Fahrzeugteile eingesammelt und ihre Fahrt im Anschluss in Richtung Frankenthal fortgesetzt. Der Fahrer wurde als ca. 20-25 Jahre mit schwarzen schulterlangen Haaren beschrieben. Er trug eine schwarze Jeans und eine schwarze Weste. Das Auto soll ein FT-Kennzeichen gehabt haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

