Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Ludwigshafen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen kam es am 16.09.2021, gegen 15:30 Uhr, am Berliner Platz. Einer der Beteiligten, ein 15-Jähriger, war bereits in der Vergangenheit öfter mit einem 17-Jährigen in Streit geraten - so auch an diesem Tag. Die zunächst verbalen Streitereien gipfelten schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 15-Jährige schlug dem 17-Jährigen ins Gesicht woraufhin dieser stürzte. Zudem wurde der am Bodenliegende vom 18-jährigen Begleiter des 15-Jährigen gewürgt. Hiernach ließen beide von dem Jugendlichen ab und flüchteten. Der 18-Jährige konnte von unmittelbar eintreffenden Polizeikräften auf der Flucht gestellt und kontrolliert werden. Der 17-Jährige erlitt Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell