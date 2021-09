Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl eines Katalysators

Ludwigshafen (ots)

In der Bremserstraße wurde im Zeitraum von Mittwoch (15.09.2021), gegen 18:00 Uhr, bis Donnerstag (16.09.2021), 06:00 Uhr, an einem roten VW Polo ein Katalysator gestohlen. Ein Zeuge beobachtete in der Nacht, gegen 00:45 Uhr, ein verdächtiges silbernes Fahrzeug und hörte laute Geräusche. Ob die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Katalysatordiebstahl stehen, sind zum momentanen Zeitpunkt noch Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

