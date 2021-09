Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autoscheibe eingeschlagen

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (15.09.2021), gegen 19:30 Uhr, und Donnerstag (16.09.2021), 05:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines schwarzen Opels, der in der Giselherstraße geparkt war, ein. Aus dem Auto wurden keine Gegenstände gestohlen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell