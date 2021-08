Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - Kontrolle eines Essenslieferanten endet mit Führerscheinentzug und mehreren Strafanzeigen

Ludwigshafen (ots)

Am 10.08.2021 gegen 22:00 Uhr wurde durch eine Streife der Autobahnpolizei Ruchheim auf der B9 in Richtung Speyer in Höhe Oggersheim ein älterer Audi einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 20-jährige Fahrer als Essenslieferant für ein lokales Restaurant unterwegs war. Eine Überprüfung des Fahrzeugführers ergab, dass dessen albanischer Führerschein zur Fahndung ausgeschrieben war. Aufgrund eines zurückliegenden Verstoßes wurde gegen den Audifahrer ein Fahrverbot verhängt und letztendlich dessen Führerschein zur Einziehung ausgeschrieben. Eine Arbeitserlaubnis konnte der Lieferant ebenfalls nicht vorlegen, weswegen zusätzlich wegen u.a. Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt wird. Hierbei wird auch gegen den Betreiber des Lieferdienstes ermittelt. Die Weiterfahrt des Essensboten wurde vor Ort untersagt. Stattdessen erwarten diesen nun Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz. Der Führerschein wurde vor Ort eingezogen und zudem ein dreistelliger Geldbetrag als Sicherheitsleistung erhoben. Glücklicherweise wurde das bestellte Essen bereits einige Minuten zuvor an den Besteller abgeliefert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell