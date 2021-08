Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrskontrollen

Grünstadt (ots)

Am Mittwoch, den 10.08.2021, wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr in der Bitzenstraße in Grünstadt Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt fünf Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt und geahndet. Es werden auch weiterhin Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt durchgeführt.

