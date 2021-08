Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Urkundenfälschung durch Veränderung der HU-Plakette

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am Montag, den 09.08.2021, unterzogen Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim gegen 15:20 Uhr in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen einen PKW der Marke Peugeot einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der 23-jährige Fahrzeugführer händigte im Rahmen der Verkehrskontrolle unter anderem wie aufgefordert den Fahrzeugschein aus. Auf diesem wurde eine gültige Hauptuntersuchung bis Mai 2021 protokolliert. Dies deckte sich allerdings nicht mit der angebrachten HU-Plakette am hinteren Kennzeichen des Frankenthalers. Diese bescheinigte nämlich eine gültige Hauptuntersuchung bis Dezember 2021. Bei genauerer Betrachtung der Plakette viel auf, dass an dieser offensichtlich manipuliert wurde. So ist diese, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, vom Kennzeichen abgezogen und erneut aufgeklebt worden, um einer erneuten Hauptuntersuchung im Mai zu entgehen. Die Polizeiautobahnstation Ruchheim rät dringend von solchen "Tricks" zur Umgehung eines TÜV-Besuches ab. Statt einem Verwarngeld von 15EUR sowie einer Aufforderung, noch diesen Monat das Fahrzeug einer Hauptuntersuchung zu unterziehen, erwartet den Fahrzeugführer sowie dessen Vater, der Halter des Fahrzeugs ist, ein Strafverfahren wegen des Verdachts einer Urkundenfälschung. Zusätzlich wurde das hinter Kennzeichen des Fahrzeugs zu Zwecken der Beweissicherung sichergestellt.

