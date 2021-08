Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag (09.08.2021), gegen 14.40 Uhr, auf der B 39 in Höhe der Ortslage Neustadt-Geinsheim. Ein 84jähriger Radfahrer bog von der aus Geinsheim führenden Kreisstraße 6 auf die Bundesstraße 39 ein und missachtete hier die Vorfahrt einer in Richtung Speyer fahrenden 39jährigen Pkw-Führerin. Der Radler befuhr vor dem Verkehrsunfall nicht die an dortiger Stelle befindliche Radwegeführung. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber zur Behandlung in ein Klinikum geflogen. Die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme und Landung des Rettungshubschraubers für ca. 45 Minuten voll gesperrt.

