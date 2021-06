Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Beim Autokauf geflüchtet - Erhebliche Behinderungen auf der A7 durch Schlachtabfälle - Exhibitionist - Geschlagen und verletzt - Unfallfluchten - Sachbeschädigungen - Sonstiges

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Betrunkener Schwarzfahrer leistet erheblichen Widerstand

Bereits am vergangenen Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr wurde die Polizei in Schwäbisch Gmünd zum Bahnhof gerufen, nachdem in einem Zug ein Passagier kein gültiges Bahnticket vorweisen konnte, seine Personalien nicht angeben wollte und auch nicht bereit war den Zug zu verlassen. Auch gegenüber der eintreffenden Polizeistreife war der junge Mann unkooperativ und äußerst aggressiv. Nachdem er sich massiv weigerte den Zug zu verlassen, wurde er von den Beamten aus dem Zug verbracht. Auf Grund seines impulsiven und aggressiven Verhaltens wurde er geschlossen. Hierbei leistete er Widerstand indem er sich gegen das Anlegen der Handschließen sperrte und mehrfach versuchte die Beamten zu bespucken. Die Beamten wurden von dem stark alkoholisierten Mann fortlaufend auf das Übelste beleidigt.

Lauchheim: Beim Autokauf geflüchtet

Am Montag um kurz vor 18 Uhr wurde der Polizei von einem 22-Jährigen mitgeteilt, dass er in der Hauptstraße soeben sein Fahrzeug verkauft habe. Der neue Besitzer sei mit dem VW, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren und welches auch nicht mehr zugelassen war, einfach weggefahren. Beim Wegfahren sei der Käufer noch gegen eine Hauswand gefahren und habe sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Kurze Zeit darauf wurde der Polizei von einem weiterem Anrufer mitgeteilt, dass soeben ein Fahrzeug ohne Kennzeichen in seinen Garten gefahren sei. Durch die eintreffenden Polizeibeamten konnte der 21-jährige Fahrzeugkäufer kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Zudem hat er gegenüber dem Autoverkäufer falsche Personalien angegeben. Die wilde Fahrt mit dem neu erworbenen Fahrzeug erstreckte sich von der Hauptstraße bis in die Schwabstraße, wo sie in dem besagten Garten endete.

Westhausen: Erhebliche Behinderungen auf der A7 durch Schlachtabfälle

Am Montag um kurz nach 14:30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass die BAB 7, zwischen dem Agnesburgtunnel und der Anschlussstelle Westhausen, mit Schlachtabfällen verunreinigt sei. Es stellte sich heraus, dass ein LKW etwa eine Tonne Schlachtabfälle verloren hatte, welche sich über beide Fahrspuren verteilten. Die Reinigungsarbeiten der beiden Fahrspuren dauerten bis kurz vor 21 Uhr an. So lange wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Würzburg lediglich über den Standstreifen an der rutschigen und stark riechenden Masse vorbeigeführt. In dem sich dadurch bildenden Stau ereignete sich noch ein Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Eine 47-jährige Lenkerin eines Sattelzuges erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender 55-jährige Skoda-Lenker sein Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Geschlagen und verletzt

Ein unter starker Alkoholeinwirkung stehender 46-jähriger Mann wurde am frühen Dienstagmorgen gegen 0.30 Uhr auf dem Gehweg der Gerberstraße mit leichten Schürfwunden aufgefunden. Vorausgegangen war anscheinend eine körperliche Auseinandersetzung zwischen ihm und mehreren Jugendlichen. Nachdem sich der Geschädigte gegenüber den eintreffenden Polizeibeamten sowie dem Rettungsdienst sehr unkooperativ und äußerst aggressiv verhielt, wurde er nach der ärztlichen Behandlung in Gewahrsam genommen und konnte seinen Rausch in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers ausschlafen.

Abtsgmünd: Pkw streift Radfahrer beim Vorbeifahren

Am Montag befuhr ein 41-jähriger Pkw-Lenker gegen 17.20 Uhr die L 1073 in Richtung Adelmannsfelden. Als er kurz vor Ortseingang Pommertsweiler an einem 52-jährigen Radfahrer eng vorbeifuhr, touchierte er ihn, weshalb dieser ins straucheln geriet, in den Graben stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher verlangsamte zwar seine Fahrt, entfernte sich dann aber unerlaubt von der Unfallstelle. Er konnte jedoch aufgrund Zeugenaussagen ermittelt werden.

Aalen: Exhibitionist

Als am Montag eine 30-jährige Frau den Innenhof eines Schulgebäudes in der Friedrichstraße betrat, bemerkte sie einen Mann, der völlig entblößt auf einer Parkbank saß. Während die Geschädigte die Schulleitung informierte, zog sich der Mann wieder an und fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Stadtmitte davon. Beschreibung des Mannes: Ca. 175-180 cm groß, ca. 50-60 J. alt, blonde, kurze Haare, sonnengebräunte Haut. Hinweisgeber oder weitere Geschädigte werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 zu melden.

Abtsgmünd: Gesundheitliche Probleme führten zu Unfall

Aufgrund gesundheitlicher Probleme kam am Montag eine 78-jährige Opel-Lenkerin gegen 15.15 Uhr auf der B 19 in Fahrtrichtung Abtsgmünd nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr mit der rechten Fahrzeugseite auf eine abgesenkte Leitplanke auf, die sie auf einer Länge von ca. 20-30 Metern befuhr, bevor sie wieder auf die Fahrbahn zurückkehrte und ihr Fahrzeug dort zum Stillstand kam. Die Fahrzeuglenkerin, die durch den Unfall unverletzt blieb, wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Von einem unfallflüchtigen Fahrzeuglenker wurde am Montag zwischen 4.40 Uhr und 13 Uhr ein geparkter Pkw Suzuki beschädigt, der am Fahrbahnrand der Auchtstraße abgestellt war. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Wasseralfingen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07361/97960.

Westhausen: Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Weiler, von der L 1029 aus Richtung Röhlingen kommend, überfuhr am Montagabend ein 38-jähriger VW-Lenker mit seinem Touran gegen 23 Uhr aus Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit die dortige Verkehrsinsel, kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kam neben dem Kreisverkehr im Grünstreifen zum Stehen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 4000 Euro. Der Fremdschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Auf der Dalkinger Straße beschädigte ein in Richtung Aalen fahrender 53-jähriger Mercedes-Lenker am Montag gegen 12.10 Uhr beim Fahrspurwechsel den Pkw eines dort fahrenden 55-jährigen Opel-Lenkers. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Unterschneidheim: Unfall auf Kundenparkplatz

Beim Befahren eines Kundenparkplatzes in der Nordhäuser Straße kippte ein 14-jähriger Pedelec-Lenker am Montag gegen 12 Uhr durch einen Fahrfehler mit dem Lenker gegen die Motorhaube eines geparkten Pkw. Der Junge blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Mutlangen: Sachbeschädigung an Roller

Mutwillig wurde am Sonntag zwischen 0.30 Uhr und 6 Uhr ein Roller Piaggio APE 50 umgeworfen, der vor einem Wohnhaus in der Rosensteinstraße abgestellt war. Durch die auslaufenden Betriebsflüssigkeiten wurde der Asphalt erheblich beschädigt. An dem Roller entstand Sachschaden von ca. 250 Euro. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Nach dem Ausfahren aus dem Pfitzerkreisel auf die Baldungstraße musste am Montag ein 49-jähriger VW-Lenker gegen 17.40 Uhr am dortigen Zebrastreifen wegen eines querenden Radfahrers abbremsen. Der nachfolgende 19-jährige Krad-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf und verletzte sich dabei. Er kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Von Unbekannten wurden in der Scheffoldstraße ein Mülleimer, die Skaterbahn, ein Verkehrszeichen, der Gehweg, zwei Lichtmasten, zwei Abdeckungen zweier Lichtzeichenanlagen und die Glasfront der Bushaltestelle mit Farbe beschmiert und ein Schaden von ca. 2000 Euro verursacht. Die Beschädigungen wurden am Montag festgestellt. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Zwei Fahrzeuglenker befuhren am Montag gegen 12 Uhr hintereinander vom Kreisverkehr Buchauffahrt den Einfädelungsstreifen der B 29 in Fahrtrichtung Aalen. Als der vorausfahrende 64-jährige Ford-Lenker verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der nachfolgende 20-jährige Ford-Lenker aus Unachtsamkeit auf. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

