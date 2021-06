Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkene Frau in Polizeigewahrsam genommen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden-Höfen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montag in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 12 Uhr wurde in der Sommerhaldenstraße ein geparkter VW von einem bisher unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Sachschaden am geparkten Auto wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegengenommen.

Urbach: Bremse und Gas verwechselt

Eine 27-jährige Mercedes-Fahrerin wollte am Montagabend gegen 20:25 Uhr aus dem "Drive-In" eines Schnellrestaurants in der Daimlerstraße ausfahren und verwechselte hierbei das Brems- mit dem Gaspedal. Aufgrund dessen kam sie von der Straße ab und prallte gegen einen angrenzenden Holzzaun. Der Pkw steckte fest und musste mit einem Abschleppwagen herausgezogen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 4000 Euro.

Schorndorf: Frau leistet Widerstand gegen Polizeibeamte und beleidigt diese

Bei einem Polizeieinsatz am Montagabend gegen 23:30 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße ergab sich der Verdacht, dass sich eine 22 Jahre alte Frau im psychischen Ausnahmezustand befindet. Aufgrund dessen sollte sie in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen wehrte sich die stark betrunkene Frau und trat in Richtung der Ordnungshüter. Zudem beleidigte sie die Polizisten mehrfach. Die 22-Jährige wurde letztlich unter heftiger Gegenwehr in die Gewahrsamszelle eingeliefert, sie muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Backnang: Vorfahrt missachtet

Am Montagmorgen gegen 6 Uhr befuhr ein 25-jähriger BMW-Fahrer die Winnender Straße und bog nach rechts in die Straße Im Kusterfeld ein. Hierbei übersah er einen Pedelec-Fahrer, der dem einbiegenden Auto nicht mehr ausweichen konnte. Der 63-jährige Radfahrer stürzte und verletzt sich dabei leicht. Der Schaden an den Fahrzeugen blieb gering.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ereignete sich in der Brühlstraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß beim Parken gegen einen VW Golf und verursachte an diesem einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer wird nun von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Fellbach: Unfall beim Spurwechsel

Auf der Stuttgarter Straße in Richtung Stuttgart wollte am Montagabend gegen 18.15 Uhr ein Lkw-Fahrer vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei stieß er mit einem Opel-Fahrer zusammen, der dort parallel neben dem Lkw gefahren war. Bei dem Unfall wurde der 32-jährige Autofahrer leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell