POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Leichtkraftrad vs. PKW

Aalen (ots)

Michelfeld: Leichtkraftrad vs. PKW

Eine 16 Jahre alte Leichtkraftrad-Fahrerin und eine 37-jährige Daimler-Fahrerin befuhren am Montag kurz vor 17:00 Uhr die L 1046 von der B 14 kommend in Richtung Gnadental. Kurz nach der Ortschaft Erlin schlossen sie auf einen in gleicher Richtung fahrenden Traktor mit Anhänger auf. Als die Zweirad-Lenkerin den Traktor überholen wollte kollidierte sie mit dem Daimler der 37-Jährigen, welche in dem Moment ebenfalls das Krad und den Traktor überholen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde die 16-Jährige nach rechts abgewiesen und kam zu Fall. Sie wurde leicht verletzt und musste von Rettungskräften vor Ort behandelt werden.

