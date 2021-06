Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Unfallflucht & betrunken auf dem Rad unterwegs

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen 14:30 Uhr und 18:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in der Essener Straße geparkten Mercedes und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Mit fast zwei Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Gegen 23:40 Uhr wurde ein Fahrradfahrer am späten Montagabend in der Langen Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten schnell fest, dass der Mann offensichtlich deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht, der Radfahrer war mit knapp zwei Promille stark betrunken. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

