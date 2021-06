Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Althütte: Am Montagabend, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 71jähriger Skoda-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit von seiner Garageneinfahrt über die Straße "In der Stöck" und einige hundert Meter über die Wiese. Im weiteren Verlauf fuhr er in den angrenzenden Wald. Dort stürzte der Skoda etwa 5 Meter nach unten und kam an einem Baum zum Liegen. Der Fahrer verstarb kurz nach dem Unfall in seinem Pkw. Ob die Person durch den Unfall verstarb oder möglicherweise ein medizinisches Problem zu Grunde lag, muss noch ermittelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell