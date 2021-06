Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fußgängerin nachträglich verstorben - Einbruch in Firmengebäude - Erneute Schmiererei in der Erwin-Rommel-Straße - Firmengebäude beschmiert - Unfallflucht

Aalen (ots)

Oberkochen: Fußgängerin nachträglich verstorben

Wie bereits letzte Woche berichtet, ereignete sich am Mittwoch gegen 11:30 Uhr in der Dreißentalstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem eine 90-jährige Fußgängerin, beim Überqueren der Straße, von einem Fiat erfasst und schwer verletzt wurde. Wie sich nun herausstellte, waren die Verletzungen so schwerwiegend, dass die Seniorin am frühen Samstagmorgen in einem Krankenhaus verstarb.

Ursprungsmeldung:

Oberkochen: Fußgängerin von PKW erfasst

Am Mittwoch um kurz nach 11.30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Fiat die Heidenheimer Straße und bog von dort nach rechts in die Dreißentalstraße ab. Kurz nach dem Abbiegevorgang erfasste der PKW-Lenker frontal eine 90-jährige Fußgängerin, welche die Straße überqueren wollte. Die Seniorin wurde durch den Aufprall auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Fiat-Fahrer brach kurz darauf an der Unfallstelle bewusstlos zusammen und musste mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen, 04:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Firmengebäude in der Melitta-Bentz-Straße ein, indem sie zuvor ein Fenster auf der Südseite des Gebäudes aufhebelten. Im Innern betraten die Diebe sämtliche Räume und brachen zudem eine Bürotür auf. Des Weiteren wurden ein Kaffeeautomat sowie ein Getränkeautomat brachial aufgebrochen. Aus den Räumlichkeiten wurden Material und Präzisionswerkzeuge gestohlen. Der angerichtete Schaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490 entgegen.

Aalen: Erneute Schmiererei in der Erwin-Rommel-Straße

Am Montagmorgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass erneut auf dem Gehweg im Bereich der Einmündung Erwin-Rommel-Straße/Friedrich-Schwarz-Straße ein Schriftzug mit rosa Farbe aufgesprüht wurde. Bereits am 20. Mai dieses Jahres wurde ein ähnlicher Schriftzug mit potentiell verunglimpfenden Inhalt an gleicher Stelle gemeldet. Vermutlich handelt es sich um dieselben Verursacher. Ein Tatverdächtiger konnte bislang nicht ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise bezüglich verdächtiger Personen oder Wahrnehmungen geben können, werden gebeten, sich beim dem Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 zu melden.

Aalen: Firmengebäude beschmiert

Auf rund 1000 Euro wird der finanzielle Aufwand geschätzt, der zur Beseitigung einer Farbschmiererei an einem Firmengebäude in der Wilhelmstraße notwendig werden dürfte. Unbekannte sprühten zwischen Samstagnachmittag und Sonntagabend einige Schriftzüge, Buschstaben und Zahlen auf eine Wand im hinteren Bereich des Gebäudekomplexes. Hinweise auf die Schmierfinken nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Am Sonntag wurde im Zeitraum zwischen 6.40 Uhr und 12 Uhr ein Opel Astra auf dem Parkplatz einer Drogerie in der Karlstraße beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ rund 1500 Euro Schaden. Hinweise werden vom Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 erbeten.

