Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Personen unerlaubt nach Deutschland gebracht - Bundespolizei ermittelt

Kehl (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Offenburg ermittelt gegen einen 55-jährigen iranischen Staatsangehörigen wegen des Einschleusens von Ausländern. Der Inhaber eines schwedischen Aufenthaltstitels wurde gestern Morgen im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen von einer gemeinsamen deutsch-französischen Streife in einem Fernreisezug von Frankreich nach Deutschland angetroffen. In seiner Begleitung befanden sich zwei marokkanische Staatsangehörige, die sich mit gefälschten spanischen Aufenthaltstiteln auswiesen. In der polizeilichen Vernehmung gab der 55-Jährige an, mit den beiden Personen auf dem Weg nach Schweden zu sein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen an das zuständige Ausländeramt weitergeleitet, welches die weitere ausländerrechtliche Bearbeitung übernimmt.

