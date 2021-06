Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Einbruch

Aalen (ots)

Gerabronn: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag gegen 14:30 Uhr einen in der Mörikestraße geparkten PKW der Marke Mazda. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen Kleinlaster mit Pritschenaufbau gehandelt haben. An dem Mazda entstand Sachschaden.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Schwäbisch Hall-Tüngental: Einbruch in Scheune

Zwischen Freitag, dem 11.06.2021 und Montag, dem 21.06.2021 haben Unbekannte, möglicherweise mit einem Traktor mehrere Baubetonplatten aus einer Scheune am Vogstweg entwendet. Das Material hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich mit Hinweise unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell