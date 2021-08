Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Haßloch (ots)

Ein 25-jähriger Haßlocher wollte am Sonntag, dem 08.08.21 gegen 12:25 Uhr mit seinem PKW von der Hans-Böckler-Straße in die Adam-Stegerwald-Straße einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 67-jährigen Radfahrerin aus Haßloch, welche von der Adam-Stegerwald-Straße in die Hans-Böckler-Straße eingebogen ist. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

