Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1083) Bei Schlägerei lebensgefährlich verletzt - aktueller Ermittlungsstand

Bad Windsheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (01.08.2021) zog sich ein 49-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in der Innenstadt von Bad Windsheim lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt vier Tatverdächtige.

Wie mit Pressemeldung Nr. 1073 vom 01.08.2021 berichtet, gerieten am Sonntagmorgen gegen 3:00 Uhr im Bereich Am Hafenmarkt zwei Männer (49 und 41) mit einer Gruppe von Jugendlichen in Streit. Hieraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei wurde der 49-Jährige zu Boden geschlagen.

Der 49-jährige Mann musste vor Ort notärztlich behandelt und vom Rettungsdienst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Zustand hat sich mittlerweile stabilisiert.

Sein 41-jähriger Begleiter zog ich bei der Schlägerei leichte Verletzungen zu.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ansbach konzentrierten sich zunächst auf einen Notruf, der in der Tatnacht bei der Rettungsleitstelle anlässlich des schwerverletzten 49-Jährigen einging. Es ergaben sich dabei Hinweise, dass der Anrufer möglicherweise an der Tat beteiligt gewesen sein könnte.

Nach Veröffentlichung der Pressemeldung Nr. 1073 setzte sich am Sonntagnachmittag eine Gruppe von vier jungen Männern aus dem Landkreis Neustadt a. d. Aisch eigeninitiativ mit der Polizei in Verbindung, um Angaben zu ihrer Beteiligung an den Geschehnissen in der Tatnacht zu machen.

In der Vernehmung räumte ein 19-Jähriger ein, dass er den 49-Jährigen geschlagen und anschließend telefonisch die Rettungsleitstelle verständigt hätte.

Die drei anderen jungen Männer (18,19 und 21) räumten ebenfalls ihre Beteiligung an der Auseinandersetzung ein.

Hinsichtlich der Motivlage prüft nun die Kriminalpolizei Ansbach in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, inwiefern sich die vier Tatverdächtigen in einer Notwehrsituation befunden haben könnten.

Markus Baumann/n

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell