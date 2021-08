Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1081) Zeugen nach Einbruch in Autohandel in Fürth gesucht

Fürth (ots)

Unbekannte Täter drangen am vergangenen Wochenende in die Räumlichkeiten eines Autohandels in der Fürther Südstadt ein. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Samstag (31.07.2021) und Sonntag (01.08.2021) schlugen die Unbekannten mehrere Fenster des Bürocontainers in der Johann-Zumpe-Straße ein und verschafften sich so Zutritt. Im Innenraum suchten die Täter offensichtlich nach Bargeld und Wertgegenständen und entwendeten schließlich einige hundert Euro Bargeld.

Die Kripo Fürth hat die Ermittlungen übernommen. Der Kriminaldauerdienst führte die Spurensicherung am Tatort durch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Wolfgang Prehl/n

