Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl und Angriffen auf Radlader

Neustrelitz/ Sophienhof (ots)

In der Zeit vom 28.04.2021, 21:30 Uhr bis 29.04.2021, 07:00 Uhr kam es in Neustrelitz, nahe der Ortslage Sophienhof, zum Diebstahl eines Radladers.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter den verschlossenen Radlader der Marke Weidemann vom Typ Hoflader 5080 T von einem Acker bei Sophienhof. Der Radlader des Baujahres 2016 ist rot und mit einer Heugabel ausgestattet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 40.000 EUR.

Darüber hinaus kam es in der o.g. Tatnacht in der Ortslage Sophienhof zu weiteren versuchten Diebstählen von Radladern. Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigem Ermittlungsstand widerrechtlich Zutritt zu einem Firmengelände, öffneten auf gewaltsame Weise zwei Aufenthaltscontainer und einen Bauwagen und beschädigten durch den Versuch des Diebstahls drei auf dem Firmengelände befindliche Radlader. Ein Stehlschaden konnte bislang nicht festgestellt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf 1500 EUR geschätzt.

Beamte der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz haben die Ermittlungen zu den (versuchten) Diebstählen aufgenommen und bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der Tatnacht in Sophienhof und Umgebung auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, andere sachdienliche Hinweise geben oder Angaben zum Verbleib des entwendeten Radladers machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981 - 258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

