Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: 1. Nachmeldung zum Brand eines Wohn- und Geschäftshauses in Demmin

Demmin (ots)

Unten angefügte Pressemitteilung wird als bekannt vorausgesetzt.

Die Löschmaßnahmen dauern weiter an. Etwa 100 Kameraden der umliegenden Feuerwehren sind derzeit im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf die beiden angrenzenden Gebäude zu verhindern.

Bei dem brennenden Gebäude handelt es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus mit vier Etagen. Sechs Bewohner*innen wurden durch Einsatzkräfte gerettet und neun Bewohner*innen konnten ihre Wohnungen selbstständig verlassen. Durch Mitarbeiter der Stadt Demmin wurde organisiert, dass die Bewohner*innen in einem Hotel aufgenommen werden.

Der in der Erstmeldung genannte Feuerwehrmann wurde bei den Löschmaßnahmen leichtverletzt. Nach ambulanter Behandlung ist er wieder im Löscheinsatz.

Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden. Kriminalbeamte sowie der Brandursachenermittler sind vor Ort, können aber auf Grund der andauernden Löschmaßnahmen noch nicht mit den Untersuchungen beginnen.

Der umliegende Bereich um das brennende Haus in der Treptower Straße wurde großräumig abgesperrt. Trotzdem gibt es zahlreiche Schaulustige vor Ort. Wir bitten die Bevölkerung um Rücksicht! Bitte halten Sie Abstand, damit der Einsatz der Feuerwehr- und Rettungskräfte nicht behindert wird.

Erstmeldung:

Am 29.04.2021 gegen 06:55 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Gebäudes in der Treptower Straße in Demmin gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, bestätigte sich die Meldung. Das Feuer hat sich sehr schnell ausgebreitet, so dass das gesamte Gebäude in Flammen steht. Mehrere umliegende Feuerwehren sind derzeit im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Bei den Löschmaßnahmen wurde ein Feuerwehrmann schwerverletzt, der nun medizinisch behandelt werden wird. Es gibt weitere leichtverletzte Personen (Anzahl derzeit nicht bekannt), bei den der Verdacht einer Rauchgasvergiftung besteht. Durch die Rettungskräfte wurden ca. 10-15 Personen aus dem Haus evakuiert.

Die Bewohner der umliegenden Straßen werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Treptower Straße und Clara-Zetkin-Straße sind derzeit vollgesperrt auf Grund der zahlreichen Einsatzkräfte und umfangreichen Löschmaßnahmen. Wer nicht zwingend nach Demmin fahren muss, wird gebeten, Demmin weiträumig zu umfahren.

Zur Brandursache kann derzeit noch nichts gesagt werden. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg und der Brandursachenermittler sind auf dem Weg zum Brandort, um die Untersuchungen aufzunehmen. Auch ein Polizeihubschrauber wird zum Einsatz kommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell