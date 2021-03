Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Ergebnisse der Auftaktkontrollen Fahren.Ankommen.LEBEN!

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots)

Gestern (02.03.2021) berichtete das Polizeipräsidium Neubrandenburg darüber, dass die Auftaktkontrollen der landesweiten Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit den Schwerpunktthemen "Überholen" und "Handy" stattfinden (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4851837).

Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Stralsund waren rund 20 Polizeibeamte im Einsatz, die über mehrere Stunden an verschiedenen Orten Verkehrskontrollen durchführten. Dabei stellten sie insgesamt acht Überholverstöße fest. Außerdem nutzten 16 Fahrzeugführer während der Fahrt verbotswidrig ein Mobiltelefon. Radfahrer müssen in diesem Zusammenhang mit einer Geldbuße in Höhe von 55 Euro rechnen, während Kraftfahrzeugführer ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie die Eintragung von zwei Punkten ins Verkehrszentralregister erwartet.

Darüber hinaus ahndeten die Beamten insgesamt 19 Geschwindigkeitsverstöße und elf weitere Verkehrsordnungswidrigkeiten.

Die Kontrollen werden fortgesetzt und ziehen sich noch über den gesamten Monat März.

