Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Betrunken plus bekifft am Steuer

Grünstadt-Asselheim, L 395 / Feldweg - 08.08.2021, 00:50 Uhr (ots)

Ein 22-Jähriger aus Eisenberg fiel der Streife auf einem Feldweg an der L 395 in Asselheim auf. Bei der Kontrolle kam den Beamten eine regelrechte Alkoholfahne entgegen. Ein Test ergab einen Wert von ca. 1,8 Promille. Der junge Mann hatte weitere Auffälligkeiten, die auf BTM-Einfluss hinwiesen. Der Fahrer gestand, am Abend einen Joint geraucht zu haben. Bei der Durchsuchung des PKW konnte ein Rest Marihuana in einem Tütchen aufgefunden werden.

