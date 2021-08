Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Betrunkener belästigt junge Frau und verletzt sich am Schoppenglas

Neuleiningen, Burg - 08.08.2021, 16:00 Uhr (ots)

Ein 49-Jähriger hatte sich bei einer Veranstaltung in Neuleiningen Schnittwunden an der Hand zugezogen, weshalb er die Polizei verständigte. Zuvor hatte er eine 21Jährige belästigt und sexuelle Anspielungen gemacht. Als dies ein Verantwortlicher unterbinden wollte, stürzte der 49-Jährige mit über 3 Promille (!) und verletzte sich an den Glasscherben seines Schoppenglases. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

