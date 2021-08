Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zigarettendiebstahl in Tankstelle

Bad Dürkheim (ots)

Am Sonntag, den 08.08.2021 kam es gegen 14:30 Uhr zu einem dreisten Zigarettendiebstahl in einer Tankstelle in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim. Der unbekannte Täter betrat den Verkaufsraum der Tankstelle. Durch ein Ablenkungsmanöver der Kassiererin konnte dieser unbemerkt hinter den Kassentresen gelangen und dort zwei Stangen Zigaretten, mit jeweils acht Schachteln entwenden. Danach flüchtete der Täter in Richtung Innenstadt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 128EUR.

Wer kann Hinweise zum Täter liefern? Bitte melden Sie sich bei der Polizei Bad Dürkheim.

