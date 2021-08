Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Radfahrer angefahren - Führerschein weg

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag (08.08.2021), gg. 10.00 h, wurde der Polizei in Neustadt an der Weinstraße ein Verkehrsunfall in der Gimmeldinger Straße gemeldet. Die Ermittlungen ergaben, dass es zunächst wegen der Vorfahrtsfrage zwischen einer aus drei Radfahrern bestehenden Gruppe und einem Pkw-Führer an der Kreuzung Gimmeldinger Straße/Hainstraße zu einer Diskussion kam. Der Pkw-Führer führte anschließend seinen Pkw in extrem langsamer Fahrweise in Richtung Stadtmitte in "Schlangenlinien" weiter, so dass die hinter ihm befindlichen Radfahrer am Überholen gehindert worden seien. Als zwei der Radfahrer schließlich versuchten, links an dem Pkw vorbeizufahren, soll der Pkw-Führer diesen nach links gezogen haben, so dass es zum Zusammenstoß des Pkw mit den beiden Radfahrern kam. Die beiden Radfahrer wurden leicht verletzt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Strafverfahren gegen den Pkw-Fahrer wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet, sowie dessen Führerschein sichergestellt.

