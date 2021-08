Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl einer Gitarre - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Der Besitzer einer Gitarre lies diese am Sonntag (08.08.2021), gg. 11.00 h, kurz unbeaufsichtigt an der Marienkirche in Neustadt an der Weinstraße stehen, als diese von einem bislang unbekannten Täter entwendet wurde. Die Gitarre im Wert von ca. 700,- Euro befand sich in einem schwarzen Koffer. Nach Zeugenangaben fuhr der Täter mit einem Fahrrad davon. Diese der Polizei nicht namentlich bekannten Zeugen, sowie andere Personen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

