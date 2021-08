Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch in Kirche

Neustadt/Weinstraße (ots)

In die "Marienkirche" in der Innenstadt von Neustadt an der Weinstraße versuchten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag (07./08.08.2021) einzubrechen. Wie ein Mitarbeiter der Kirchengemeinde gegen 10.00 h am Sonntagmorgen feststellte, wurde versucht die massive Seiteneingangstür aufzuhebeln. In die Kirche gelangten der oder die Täter nicht. Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße bittet um Hinweise unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de

