Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Doppeltes Pech bei Polizeikontrolle nach Trunkenheitsfahrt mit gefälschtem Führerschein

Ludwigshafen, A650 (ots)

PAST Ruchheim

Gleich 2-faches Pech hatte am frühen Sonntagmorgen (08.08., 01:30h) ein 33-jähriger Mann aus Mutterstadt. Nachdem eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin ein spurunsicher fahrendes Motorrad auf der A650 gemeldet hatte konnte der Fahrzeuglenker durch eine schnell herbeigeführte Polizeistreife an der Anschlussstelle Oggersheim-Süd kontrolliert werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille, woraufhin ihm auf der Dienststelle der Autobahnpolizei in Ruchheim eine Blutprobe entnommen wurde. Dort wurde dann auch festgestellt, dass der vorgelegte Führerschein ein gefälschtes Dokument ist und er somit nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Den Motorradfahrer erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

