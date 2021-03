Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Kennzeichen gestohlen in Butzbach ++ Desinfektionsmittel entwendet in Friedberg ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 25.03.2021

Vorderes Kennzeichen gestohlen

Butzbach: Der Fahrer eines Kleinlasters stellte sein Fahrzeug am Dienstag (23.3.) zwischen 6.30 Uhr und 16 Uhr auf dem Pendlerparkplatz an der A5 ab. Während seiner Abwesenheit entwendeten Langfinger das vordere Kennzeichen GI - CB 290 und verschwanden damit über alle Berge. Hinweise nimmt die Polizei in Butzbach, Tel.: 06033/7043-4010 entgegen.

Desinfektionsmittel gestohlen

Friedberg: Desinfektionsmittel ist in Pandemiezeiten ein gefragtes Gut. Etwa 55 Kanister davon entwendeten Diebe aus einem Lagerraum an der Henry-Benrath-Schule Am Seebach. Zwischen Donnerstag (18.3.) gegen 14 Uhr und Mittwoch (24.3.) gegen 9 Uhr geschah der Diebstahl. Am Mittwochvormittag bemerkte man den Verlust der jeweils 5-Liter-fassenden Gebinde. Die Lösung im Wert von über 2500 Euro transportieren die Ganoven offenbar mit einer Schubkarre ab. Diese ließen sie am Tatort zurück. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Vorfalls. Sie fragt, wer im relevanten Zeitraum Personen auf dem Gelände der Schule beobachtet hat. Da aufgrund des Gewichts der Beute davon ausgegangen werden muss, dass die Langfinger eine Fahrzeug dabei hatten, suchen die Ermittler auch Zeugen, die Feststellungen hierzu gemacht haben.

Beim Ausparken touchiert

Büdingen: Beim rückwärts Ausparken, in der Eberhard-Brauner-Allee, stieß offenbar ein Fahrzeug gegen einen, ebenfalls dort parkenden BMW. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch (24.3.) zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr. Ohne sich um den etwa 1000 Euro teuren Schaden an der Front des grauen 3er BMW zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Unfallfahrer macht sich aus dem Staub

Nidda: Der Verursacher eines Unfalles in Kohden "Im Weinfurth" machte sich am Mittwoch (24.3.) aus dem Staub. Zwischen 16.05 Uhr und 16.45 Uhr parkte ein Mitsubishi Space Star an der Unfallstelle in einer gekennzeichneten Parkbucht. In dieser Zeit stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen die vordere rechte Seite des parkenden Mitsubishi. Ohne sich für den Schaden von etwa 1500 Euro verantwortlich zu erklären, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise auf den Unfallhergang und den Verursacher, sowie sein Fahrzeug nimmt die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 entgegen.

Zusammenstoß zwischen Radlern und LKW

Bad Vilbel: Zwei Schwerverletzte sind das Resultat eines Verkehrsunfalls vom Mittwoch (24.3.) in der Frankfurter Straße. Gegen 17.40 Uhr bog der Fahrer eines Kleinlasters zwischen Kreisel und Abzweig zur B521 verbotswidrig nach rechts von der B521 ab. Dabei übersah der Mann offenbar zwei Rennradfahrer, die in die gleiche Richtung fuhren. Es kam zum Zusammenstoß des Lasters mit den Radlern. Ein Rettungswagen brachte die beiden 27- und 29-jährigen Verletzten Fahrradfahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. An den Rennrädern entstand Sachschaden von jeweils etwa 2000 Euro. Am LKW blieben nur leichte Kratzer zurück. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Corina Weisbrod

