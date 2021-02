Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Sprayer überführt

Haßloch (ots)

Dass sich eine dunkel gekleidete Person nachts um 2:30 Uhr (26. Februar 2021) auf einer Überführung der A65 bei Haßloch aufhält, kam einem Autofahrer komisch vor und verständigte die Polizei. Nur Minuten später kontrollierten Beamte einen 23-Jährigen Südpfälzer an der beschriebenen Stelle, zunächst jedoch ohne Feststellungen zu treffen. Später stoppte die Streife einen Audi auf einem Feldweg nahe der Westrandstraße. "Er würde nur rumfahren," erklärte der 24-jährige Fahrer. Auf der Rückbank erblickten sie dann den zuvor kontrollierten Südpfälzer wieder, der ebenfalls keine richtige Ausrede für das nächtliche Treiben hatte. Die Sache wurde noch dubioser als sich ein Kompagnon der beiden zu Fuß zu der Kontrolle gesellte und vorgab seinen Hund zu suchen. Er trug schwarze Handschuhe an denen rote Farbanhaftungen zu sehen waren. Mit einer Mitteilung über Funk, kam dann plötzlich Licht ins Dunkel. Eine zweite Streifenbesatzung entdeckte unter einer Brücke der A65 in Höhe der Anschlussstelle Deidesheim ein frisch gesprühtes Graffiti "FCK". Im Kofferraum fand die Polizei letztlich 22 Farbsprühdosen, Einweghandschuhe und etliche Aufkleber des Fußballvereins und eine Ausziehleiter. Auch hatten sie Funkgeräte dabei, mit denen sich einer der drei wohl abgesetzt aufhielt und vor der Polizei warnen sollte. Die Sachen wurden sichergestellt, gegen die jungen Männer im Alter von 22, 23 und 24 Jahren aus Neustadt und der Südpfalz wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Einer der Sprayer ist einschlägig vorbestraft im Zusammenhang mit Graffiti, ein anderer der gewaltbereiten Fanszene zuzuordnen. Der Schaden durch das Graffiti in der Größe von 1,60 auf 4 m wird auf 2.000,- EUR geschätzt. Es wird nun geprüft, ob die drei für weitere Taten verantwortlich sind.

