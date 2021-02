Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Meckenheim) Auto zerkratz; Zeugen gesucht

Meckenheim (ots)

Für nur anderthalb Stunden stand am Donnerstagvormittag (25. Februar 2021, 9:00 - 10:30 Uhr) eine silberfarbene Mercedes B-Klasse in der Straße In der Froschau in Meckenheim, als Unbekannte den Lack zerkratzten. Der Schaden,der sich über beide Türen der Beifahrerseite erstreckt, wird auf 2.000,- EUR geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell