POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Fenster an Sporthalle beschädigt

Weinstadt-Endersbach: Vorfahrt missachtet - 37.000 Euro Sachschaden

Rund 37.000 Euro Sachschaden und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstag, gegen 8:30 Uhr in der Strümpfelbacher Straße. Ein 20-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters wollte von einem Feldweg auf die Strümpfelbacher Straße abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 63 Jahre alten Mercedes-Fahrerin, die aus Richtung Ortsmitte in Richtung L 1201 unterwegs war. Beide Pkw mussten nach der Kollision abgeschleppt werden, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Murrhardt: Mit Sommerreifen gegen geparktes Auto gerutscht

Ein 58 Jahre alter Jaguar-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 11:15 Uhr die Riesbergstraße und kam hierbei mit den am Fahrzeug montierten Sommerreifen auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen. Anschließend kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten VW. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 24.000 Euro.

Fellbach: Fenster an Sporthalle beschädigt

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde ein Fenster der Sporthalle des Jugendhauses in der Esslinger Straße durch bisher unbekannte Vandalen eingeworfen. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

