POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Reifen zerstochen, Fahrzeug zerkratzt, Scheibe eingeschlagen - Diebstahl aus PKW - Wohnungseinbruch - Unfälle

Kreßberg: Unfall aufgrund Straßenglätte

Am Montag um 08:30 Uhr befuhr eine 35-Jährige mit ihrem PKW Seat den Gemeindeverbindungsweg zwischen Haselhof und Wüstenau. In einem abschüssigen Kurvenbereich bremste die Seat-Fahrerin ihr Fahrzeug auf der vereisten Fahrbahn ab und rutschte anschließend mit blockierter Bremse den Hang hinab, wo sie letztendlich auf einen liegengebliebenen VW Bus prallte. Hierbei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Crailsheim: PKW prallt gegen Betonmauer

Am Montag um 08:50 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Audi in Onolzheim die Aalener Straße. In einer Linkskurve, auf Höhe der Einmündung der Langäckerstraße, kam das Fahrzeug, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallt der Audi gegen eine Hangabstützung aus Beton und eine Straßenlaterne. Der entstandene Schaden an der Laterne wird auf etwa 1500 Euro und am Fahrzeug auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der junge Fahrer blieb unverletzt.

Crailsheim: Diebstahl aus PKW

Zwischen dem 23.12.20 und dem 08.01.21 wurden an einem VW Crafter, welcher im Alten Postweg abgestellt war, die Schlösser der Hecktüren aufgebohrt. Anschließend wurden aus dem Transporter diverse Baumaschinen im Wert von etwa 20.000 Euro entwendet. Der Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Maschinen nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Reifen zerstochen, Fahrzeug zerkratzt, Scheibe eingeschlagen

Zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Sonntagmittag, 14:30 Uhr, wurden an einem PKW VW, welcher am Fahrbahnrand im Aschenhausweg abgestellt war, alle vier Reifen zerstochen, sowie die Motorhaube und die komplette linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Zudem wurde noch die Windschutzscheibe des PKW eingeschlagen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 2500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Einfahren auf den Steinbeisweg

Am Montag um 16.10 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit seinem VW Golf von einem Firmengelände auf den Steinbeisweg ein. Hierbei übersah er einen PKW BMW eines 21-Jährigen, welcher auf dem Steinbeisweg in Richtung Daimlerstraße fuhr. Durch die Kollision kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Sattelzug. Bei dem Unfall wurde der 21-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.500 Euro.

Bühlerzell: Wohnungseinbruch

Zwischen dem 17.12.2020 und dem 11.01.2021, wurde in der Sonnenhalde an einem Gebäude die Wohnungstür gewaltsam aufgedrückt und anschließend die Küche betreten. Ob weitere Zimmer betreten bzw. ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Paketfahrzeug prallt gegen Steinmauer

Am Montag um kurz nach 11 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit einem Paketfahrzeug Mercedes Sprinter den Egerländer weg. In einer Linkskurve prallte sie aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit mit ihrem Fahrzeug gegen eine Steinmauer. Hierbei wurde die 20-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

