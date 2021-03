Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unfall mit mehreren Beteiligten auf der A5 - Vollsperrung in Richtung Norden zwischen Butzbach und Gambacher Kreuz

Friedberg (ots)

A5/Butzbach: Auf der A5 kam es am Mittwoch (24.3.) zwischen Butzbach und dem Gambacher Kreuz in Richtung Norden zu einem Unfall. Gegen 12.45 Uhr stießen mehrere Fahrzeuge zusammen. Die Fahrbahn war mit Scherben übersät, die offenbar von, in einem Anhänger transportiertem Glas stammten. Zwecks Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn voll gesperrt werden. Neben Rettungskräften und Polizei kamen auch die Feuerwehr, Autobahnmeisterei und mehrere Abschleppfahrzeuge zum Einsatz. Die Arbeiten dauern noch an. Es wird nachberichtet.

Corina Weisbrod

