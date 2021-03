POL-WE: Zeugen gesucht! - Mann entblößt sich an Sporthalle in Rockenberg ++ E-Bike gestohlen in Karben u.a.

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Zeugen gesucht! - Mann entblößt sich an Sporthalle

Rockenberg: In unsittlicher Weise soll sich am Montag (22.3.) in Oppershofen ein Mann gegenüber Jugendlichen gezeigt haben. Gegen 19.50 Uhr trat er offenbar entblößt in die geöffnete Tür einer Sporthalle im Lattwiesenweg und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Der ca. 40 - 50 Jahre alten Mann mit grau-schwarzem Haar soll mit einer grauen Latzhose mit Aufschrift auf der Brust bekleidet gewesen sein. Er habe eine normale Statur und mitteleuropäische Erscheinung gehabt und sei etwa 170 - 180 cm groß gewesen. Die Polizei ermitttelt wegen des Sexualdelikts und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel.: 06033/7043-4010.

Tonnenschwere Teile - mangelhafte Sicherung

Ober-Mörlen: Bei Geschwindigkeitskontrollen auf der B275 am Dienstag (23.3.) fiel der Polizei kurz vor 10 Uhr ein LKW auf. Das Fahrzeug fuhr zu schnell, weshalb sich die Frauen und Männer des Verkehrsdienstes Wetterau dazu entschlossen, den Fahrer am Ortseingang Ober-Mörlen zu stoppen. Ein Blick auf die Ladefläche ergab, dass es nicht bei dem Geschwindigkeitsverstoß bleiben würde. Hier transportierte der Fahrer des Lasters tonnenschwere Betonteile, ohne ausreichende Sicherung. Der Gurt, der die Fracht stets an Ort und Stelle fixieren sollte war erheblich verschlissen. Bei einer plötzlichen Bremsung oder einem Schleudern des Fahrzeuges hätte diese mangelhafte Sicherung ihren Zweck wohl nicht mehr zuverlässig erfüllt. Das Fahrzeug musste zunächst stehen bleiben, bis eine vorschriftsmäßige Sicherung der Ladung erfolgte. Etwa eine Stunde dauerte es, bis die an der Baustelle sehnlichst erwarteten Schachtrohre zu ihrem Bestimmungsort verbracht werden konnten. Den Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung. Er war ca. 15 km/h zu schnell. Darüber hinaus wird die Bußgeldstelle entscheiden, welche Buße für die mangelnde Ladungssicherung zu entrichten ist. Aber nicht nur der Fahrer des LKW wird für die Verstöße zur Kasse gebeten. Auch der Verantwortliche der Firma, auf die der LKW zugelassen ist, wird sich wegen der unzureichenden Sicherung der Ladung verantworten müssen.

Automat aufgebrochen

Wölfersheim: Einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Biedrichstraße meldeten Anwohner am Dienstag (23.3.) gegen 9 Uhr der Polizei. Diebe hatten es offenbar auf die Tabakwaren und das Bargeld abgesehen. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, steht bislang ebenso wenig fest, wie die Identität des Täters. Auch wann die Langfinger den Automaten mit brachialer Gewalt öffneten und dabei einen Schaden von etwa 10.000 Euro anrichteten ist bislang nicht bekannt. Die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 bittet Zeugen um Hinweise.

Autoteile ausgebaut

Karben: Keinen guten Start in den Tag dürfte der Besitzer eines 3er-BMW am Dienstag (23.3.) in den frühen Morgenstunden gehabt haben. Als er, zu seinem im Hof eines Grundstücks in der Waldstraße in Rendel geparkten Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass das Fahrzeug geöffnet war. Es fehlten Heckablage, Bordcomputer und Navigationssystem im Wert von über 4000 Euro. Offenbar hatten bislang unbekannte Diebe die Teile im Laufe der Nacht ausgebaut und gestohlen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

E-Bike gestohlen

Karben: Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Hessenring in Groß-Karben hatte die Besitzerin eines E-Bikes ihr Rad abgestellt. In der Nacht von Montag (22.3.) auf Dienstag (23.3.) entwendeten Diebe das, zusätzlich mit einer Sicherung versehene, weiße Bike der Marke "Telefunken" im Wert von knapp 1300 Euro. Hinweise auf Tat, Täter und den Verbleib des E-Bikes nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

